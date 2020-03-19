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東奧命運未定 國際田總主席：有可能延到9月舉行

最新更新：2020/03/19 22:43

（中央社雅典19日綜合外電報導）國際田徑總會（IAAF）主席柯伊（Sebastian Coe）今天坦言，2020東京奧運有可能因武漢肺炎疫情延到今年9月或10月舉行，但他表示，現在做出最後決定還為時過早。

法新社報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球大流行，各界要求2020東京奧運延期之際，希臘今天在閉門進行的聖火交接儀式中，將奧運聖火交給東奧組織委員會。

聖火交接儀式在希臘雅典帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium）舉行，現場沒有觀眾。希臘體操選手佩爾羅尼亞斯（Eleftherios Petrounias）持聖火跑一圈，而後撐竿跳選手史帝芬尼蒂（Katerina Stefanidi）引燃聖火台。之後聖火交到東奧代表井本直步子（Naoko Imoto）手上。

至於東奧是否如期舉行或取消，越來越多運動員對此表達關切。奧運高層昨天坦言，沒有「理想」解決辦法。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）本週稍早表示，東奧如期在7月24日登場仍是國際奧會的目標。

但國際田總主席柯伊接受英國廣播公司（BBC）訪問時坦言，東奧可能延期。柯伊也是國際奧會協調委員會（Coordination Commission）成員。

當被問及東奧是否會延至9月或10月舉行時，柯伊回答說：「那是有可能的，此刻任何事都有可能…但這不是現在必須做出的決定。」

不過，柯伊表示，若延到明年再舉辦奧運，恐會引發一些問題，例如可能影響到各運動協會所主辦世界錦標賽的賽期。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1090319

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