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SBL停賽再復賽 台啤台銀訓練計畫受影響

最新更新：2020/03/25 20:47

（中央社記者黃巧雯新北25日電）受到武漢肺炎影響，超級籃球聯賽（SBL）經歷短暫停賽又臨時復賽， 台銀與台啤總教練陳國維、周俊三今天皆表示，有影響到訓練計畫。

原訂在板橋體育館舉行的超級籃球聯賽（SBL），因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，，新北市封閉型場館20日起將暫停開放2週，SBL一度計畫暫停比賽，但23日再度宣布已找到位於新北市的私人場館晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行比賽。

SBL今天起復賽，但未來一週賽程緊湊，今天連打3天，28日休兵一天後，29日起同樣連3天開戰，首當其衝的就是台啤和台銀，將面臨7天6戰的考驗。

過去曾擔任過體能教練的陳國維表示，訓練週期可能因應復賽而錯亂，會盡量調整，讓球員有最好的比賽狀態，也會以球員不受傷為前提，盡量讓球員輪流上場。

周俊三坦言，有點打亂訓練計畫，但他認為不能以此為藉口，他以過去瓊斯盃南韓隊曾經歷10天9場比賽為例，要球員無論上場時間長短，都要設法為球隊貢獻。

至於是否贊同停賽，陳國維表示，「如果可以，希望能以球員安全為第一」，但他也認為，復賽也是不錯，可以讓球員有舞台。（編輯：謝雅竹）1090325

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