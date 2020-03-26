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沒有觀眾賽事 東岸聯盟U18棒球賽30日開打

最新更新：2020/03/26 15:17

（中央社記者盧太城台東縣26日電）2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽將在3月30日至4月4日於台東體中開打，今年共有12支球隊參賽。配合武漢肺炎防疫，賽事將不開放觀眾入場。

國立台東大學附屬體育高級中學今天表示，2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽由台東體中主辦，今年邁入第4屆，開幕典禮將在3月30日下午2時於台東體中第一棒球場舉行。

參賽球隊包括台東大學、台東體中紅、台東縣聯隊、玉里高中、成功商水、西苑高中、花蓮體中、普門中學、新北市聯隊、穀保家商、壽山高中，以及剛拿下108學年度高中聯賽木棒組冠軍的平鎮高中也將再度參加，今年木棒前4強全數參賽，勢必精彩可期。

台東體中表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，這項賽事將不開放觀眾入場，球迷可收看智林體育台轉播，而緯來體育台也將首度加入轉播行列，將轉播最後2天賽事，誠摯邀請棒球迷為參賽選手們加油。

台東體中表示，台灣東部一直都是棒球人才重要資源庫，但因為環境限制，外出比賽花費驚人，只能選擇性參賽，而缺少高張力比賽歷練，一直都是東部球隊訓練的一大問題；因此為落實台東縣長饒慶鈴施政理念目標，重振台東棒球鄉美名，特舉辦這次賽事。也為5月的玉山盃選拔賽提前試水溫。（編輯：陳俊碩）1090326

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