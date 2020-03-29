SBL台啤灌醉九太 9連勝破隊史紀錄

（中央社記者黃巧雯台北29日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒今天靠著洋將巴克利、塞瑟夫合力攻下42分，以89比70輕取高雄九太，下半季開季9連勝，打破隊史紀錄。

台啤上半季曾拉出8連勝，最終栽在桃園璞園建築手上，結束連勝之旅，仍勇奪上半季冠軍，下半季則是無人可敵，以9連勝之姿，打破隊史紀錄，但距離璞園第10季所創下15連勝的聯盟紀錄，還有一段距離。

SBL今天在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行2場賽事，首場由台啤迎戰九太，台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）首節就獨拿10分，幫助台啤取得25比17領先。

九太次節前段攻守兩端都出現狀況，前3分鐘僅靠著罰球拿下一分，儘管一度靠著洋將艾凡斯（Nick Evans）、李愷諺、余純安聯手拉出8比0攻勢試圖追趕，但仍抵擋不住台啤輪番發動攻勢，台啤上半場結束將比分拉開至47比30。

相較於九太上半場6次失誤，台啤零失誤演出，且動用11名球員，台啤總教練周俊三表示，主要是因應7天6戰，球員在場上會消耗不少體能，因此需要很多替補球員上場，讓先發球員有喘息的機會。

巴克利下半場火力依舊，搭配簡祐哲開火，台啤終場就以19分差勝出，收下破隊史紀錄的9連勝。

台啤陣中洋將巴克利與塞瑟夫（Ihor Zaytsev）各拿下25分、17分，簡祐哲進帳15分，包括2記三分球。

簡祐哲前2場並未出賽，今天上場就為球隊建功，他透露，教練賽前提醒他要準備好，因此練習投籃時也有模擬比賽的感覺。

簡祐哲本季出賽機會不多，他提到，球隊陣中好手眾多，身為菜鳥2年級生的他，會將自己準備好，隨時上場為球隊做出貢獻。（編輯：張雅淨）1090329