鑼總指點嘉大打擊收成效 大專聯賽與文化爭季軍

（中央社記者謝靜雯新北29日電）大專棒球聯賽（公開一級）4強，嘉大沒能續寫驚奇，但團隊打擊實力不容小覷，此次請來前中職教頭陳連宏教打擊收成效，今天雖以3比6不敵國體，但總教練直言「已經慢慢追上」。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強，嘉義大學與國立體大交手，嘉義大學一路落後，但是緊咬比數，9局攻佔滿壘搶分，最終仍以3比6吞敗、無緣冠軍戰，明天將與文化大學爭最佳成績季軍。

嘉大總教練鍾宇政表示，過去球隊與國體大交手，都是慘敗，此次一直到7局打完，投手群都還能將失分壓在3分以內，7局打完2比3落後，直到8局才又被多拿分數，鍾宇政滿意球員表現，「今天比賽可以打得勢均力敵，表示我們的實力也慢慢追上國體了。」

鍾宇政表示，嘉大投手戰力相對不足，但是打擊是強項，希望明天比賽可以繼續維持；嘉大特別請來前中職教頭「鑼總」陳連宏擔任客座打擊教練，陳連宏今天也有到場指導球員，鍾宇政開玩笑說，只要陳連宏跟選手說聲：「你們很棒」，其實就可以給球員很大的信心。

陳連宏到嘉大客座，技術上帶給球員許多幫助，嘉大第4棒、隊長高宸軒今天單場4打數敲1安、貢獻1分打點，他表示先前打線對於速球、變化球的判斷沒有很好，陳連宏針對每名球員給予不同建議，幫忙動作微調、拉長看球時間，大家對選球的判斷變得更好，也反映在打擊成績上。

高宸軒表示，今天賽前大家都有看國體大先發投手莊陳仲敖的投球影片，希望可以有所突破，「今天比賽我們沒有壓力，很滿意大家的表現」。（編輯：李錫璋）1090329