疫情衝擊無球可打 喬科維奇拿平底鍋揮拍特訓

（中央社記者黃巧雯台北1日綜合報導）武漢肺炎疫情衝擊，造成體育賽事停擺，運動員面臨暫時無球可打的情況，為打發時間，世界球王喬科維奇今天在臉書分享用平底鍋在家打網球的搞笑影片。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，世界職業網球協會（ATP）和世界女子職業網球協會（WTA）日前宣布，巡迴賽將停賽至6月初。

即使短時間難以回到熟悉的賽場與對手較勁，喬科維奇（Novak Djokovic）待在家中照樣進行「特訓」，但手上的球拍，從一般網球拍變成平底鍋，但仍發揮球王本色，正反拍擊球都難不倒他。

歐洲各大足球聯賽近期同樣喊卡，足球界興起一波「踢衛生紙挑戰」，也吸引球星梅西（Lionel Messi）參與其中，以衛生紙代替足球，展現精湛的腳上功夫。

美國職籃（NBA）球星則在停賽期間頻頻在社群媒體更新動態，像是洛杉磯湖人隊威特斯（Dion Waiters）分享與家人騎自行車出遊的照片，讓球迷一覽球員私底下的另一面。

即使NBA仍未確定何時復賽，湖人球星詹姆斯（LeBron James）依舊不得閒，除了維持訓練外，日前更在家中的健身房自拍跳舞自我娛樂。

不過，包括奧蘭多魔術福尼耶（Evan Fournier）在內，更多球員則是分享比賽或投籃照片，表達想念在賽場上奮鬥的時光。

所幸因應停賽，NBA近期將舉辦球員限定NBA 2K電競賽，預計將有16名球員參與，讓球迷可以趁機解悶。（編輯：張雅淨）1090401