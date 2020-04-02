日職阪神投手藤浪確診 傳關鍵餐會32人參加

（中央社東京2日綜合外電報導）日本職棒阪神虎隊投手藤浪晉太郎3月確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），曾和藤浪同餐會的2名隊友及3名女性也確診，目前傳出這場餐會似乎是有32人參加的群聚餐會。

日媒J-CAST NEWS報導，阪神虎隊球團3月27日公布隊上投手藤浪晉太郎、外野手伊藤隼太，及捕手長坂拳彌確診感染。3人目前並無症狀惡化的樣子，隊上也無新增病例，球團已讓總教練、選手及工作人員都在家待命，強化防疫對策。

日刊現代報導，上述3名球員曾在3月14日白色情人節參加一場聯誼餐會，這場餐會上除了3名球員確診，另外還有3名女性也確診感染。

報導指出，消息人士指出，聽說這場餐會是在像贊助商的男性社長家中舉辦，有12名男性及20名女性共32人參加，其中有7名阪神虎隊球員，「這在其他球團很難想像」。

由於2019冠狀病毒疾病疫情在日本境內延燒，阪神虎隊球員參加這麼多人聚集的餐會，引發外界討論。有日媒報導，主跑體育的記者說，球團一開始對外說餐會只有12人，結果光是女性就有20人參加，令人吃驚；如果接下來再出現其他確診病例，有可能成為一大醜聞。

雖然有部分球迷認為，既然是贊助商辦的餐會，那選手很難回絕不參加，但畢竟在疫情延燒之際，也不得不說球員的行為太過輕率。

阪神虎隊球團社長揚塩健治3月27日在記者會上說，會反省是不是採取再嚴格點的禁止球員外出方式；至於3月14日當天究竟有多少人參加，阪神虎隊球團本部長谷本修3月29日時說，餐會中間有人加入有人離開，會再詢問看看，但總數多少人並不清楚。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1090402