台東聯隊PK練心臟 將與商水爭王貞治盃縣內代表

2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽，2日台東聯隊與新北市聯隊交手，新北市聯隊在延長賽第10局，靠著再見安以5比4拿下勝利。左為新北市聯隊後援投手林旺熙。中央社記者謝靜雯攝 109年4月2日

（中央社記者謝靜雯台東2日電）U18東岸聯盟台東聯隊第3度打入延長PK賽，今天與新北市聯隊交手，延長賽第10局，新北市聯隊靠再見安5比4拿勝；台東聯隊PK練抗壓，明天與成功商水交手充當縣內王貞治盃選拔賽。

東岸聯盟U18棒球邀請賽，台東聯隊今天由傷癒歸隊的投手羅俊恩先發，羅俊恩比賽前5局有效壓制新北市聯隊打線，沒有失掉分數。

台東聯隊首局靠著保送、短打推進，鍾國華適時安打、先馳得點，3局再靠保送、接連兩次盜壘、對方投手暴投、跑回團隊第2分，5局打完，台東聯隊以2比0領先。

新北市聯隊6局抓準換投時機，靠著接連安打、保送、暴投，單局攻下3分、翻轉戰局，8局再靠著接連安打、高飛犧牲打，取得4比2領先；台東聯隊9局追分，陸祺元三壘打、鍾國華安打，追回2分、扳平比數。

延長賽突破僵局制（PK）第10局，台東聯隊上半局沒有拿下分數，下半局後援投手林順安被敲出再見安，以4比5吞下敗仗；新北市聯隊在A組分組預賽拿下4連勝，明天與平鎮高中交手，爭取分組第一名晉級決賽。

台東聯隊吞下敗仗，林順安3次球隊打入延長賽，都登板救火，前兩次成功關門、替球隊守住勝利、今天吞敗，教練高龍偉表示，林順安感覺有點疲勞，但也提到，球隊打了3場延長PK賽是好事，PK賽緊張感更強烈，也可以讓球員磨練，往後面對大型比賽時臨場應變會更好。

台東聯隊（台東體中組隊）與新北市聯隊、花蓮體中、成功商水、平鎮高中、西苑高中分在A組，台東聯隊今天賽後戰績2勝2敗，明天預賽最後一戰與成功商水「台東內戰」，事前也協調好將當作王貞治盃縣內選拔賽，勝隊代表台東縣參加王貞治青棒選拔賽，兩隊都十分重視。（編輯：管中維）1090402