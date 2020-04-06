小馬亞太區賽事取消 中華三級代表隊直晉世界賽

（中央社記者謝靜雯台北6日電）受武漢肺炎疫情影響，中華棒協表示，已收到美國小馬聯盟亞太區總部來函，取消今年度亞太區賽事，直接以去年成績決定世界賽代表隊伍，中華三級棒球代表隊直接取得世界賽資格。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，先前中華民國棒球協會就已表示，無論國際賽是否如期舉行，三級棒球國內選拔賽都會照常進行，今年度最先登場的選拔賽，為4月9日於台南亞太棒球村舉行的TOTO盃少棒賽，是美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽國內選拔賽。

棒協今天發出消息，已收到美國小馬聯盟亞太區總部來函，告知今年度小馬聯盟亞太區各項賽事均取消辦理，直接由去年成績決定代表亞太區角逐世界賽隊伍，若去年冠軍放棄則由第2名遞補。

中華隊去年完成小馬聯盟「三冠王」二連霸，今年等於少棒、青少棒、青棒都將直接取得參加世界賽資格。

小馬少棒亞太區比賽原訂於中國舉行，世界賽於7月31日至8月3日在美國德州舉辦；小馬聯盟小馬級青少棒錦標賽，原訂亞太區資格賽於7月2日至6日在菲律賓舉行，世界賽於8月7日至12日在美國賓州開打，國內選拔賽為5月13日起全國青少棒錦標賽。

小馬聯盟帕馬級青棒賽原訂6月29日至7月2日在韓國舉行，世界賽於7月31日至8月3日在美國德州舉行，國內選拔賽為5月4日開打的王貞治盃全國青棒錦標賽。

棒協表示，國內選拔賽照常舉行，並維持閉門比賽，同時會將小馬聯盟來函行文體育署，6月10日前體育署決定今年度中華隊是否照常參加小馬世界賽。至於世界賽舉行時間是否會有異動，目前還不確定，須待美國小馬聯盟做最後的評估和確認。（編輯：張雅淨）1090406