中職公布開季26人名單 馮健庭辛元旭首獲入選

（中央社記者楊啟芳台北10日電）中華職棒於明天開季，聯盟今天公布各隊26人名單，不少人都首次獲開季一軍機會，包括桃猿隊馮健庭、成晉、兄弟高宇杰、江坤宇、悍將羅國華、辛元旭、獅隊林靖凱、張偉聖等。

樂天桃猿隊帶了9名投手，包括卡本特、霸能2名洋投，左投林逸翔2017年季中從美職回到中職，不過一軍機會不多，目前僅在一軍出賽9場，本季是首次開季一軍；蘇俊璋是去年季中才加入職棒，今年就獲得開季一軍機會，江國謙生涯第2個完整球季，也是首次入選開季一軍。

野手部分，桃猿隊帶了3名捕手林泓育、廖健富、劉時豪，內野手馮健庭是職棒5年級生，不過前幾年皆未獲重用，直到今年首度入選開季名單，二壘、三壘、游擊都可以守，是內野活棋；外野手成晉也是生涯首度一軍，從今年春訓就備受肯定。

中信兄弟帶了10名投手，洋投有米蘭達及羅傑斯；捕手則是帶黃鈞聲、高宇杰2名，其中高宇杰是首次入選開季名單；野手部分，職棒7年級生張志強是首次開季一軍，內野手江坤宇、外野手陳文杰也是首次；此外，近期較少在一軍出賽的許基宏，也得到了開季一軍的機會。

富邦悍將帶了9名投手，帶了伍鐸、索沙2名洋投，羅國華2017年旅美歸國後，首次入選開季名單；捕手則帶了方克偉、林宥穎及戴培峰3名；野手部分，去年悍將第9指名辛元旭獲得青睞，新人球季就入選開季名單。

統一獅帶了11名投手，洋投有洛奇、費爾本，不過投手名單中林安可應會以外野手為主；捕手帶了林祐樂、陳重羽2名；內野手包括首次入選的林靖凱，還有郭阜林、陳鏞基、陳傑憲、高國慶等8人；外野手中，江亮緯、張偉聖都從一軍出發。（編輯：張芷瑄）1090410