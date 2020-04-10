正規賽籃下放槍 蘇奕晉延長賽將功折罪

（中央社記者龍柏安台北10日電）正規賽鐘響前，高雄九太科技前鋒蘇奕晉在籃下放槍，讓球賽被迫「加班」，所幸他在延長賽將功折罪，最後0.8秒單兵突破上籃得手，率隊94比92險勝桃園璞園建築。

第17季SBL超級籃球聯賽，今晚在皓宇國際亞洲區籃球培訓中心進行，九太浪費第3節最多17分領先，第4節最後24.7秒璞園前鋒施顏宗籃下拋投將比數追成79比79平。

正規賽最後一擊，九太把希望放在洋將賽森（Franklin Session）身上，可惜他兩次出手都沒進，不過蘇奕晉在鐘響前籃下抓到進攻籃板，空中補籃竟意外放槍，「我覺得放（球）得還蠻輕的，可能球撞倒後框吧，當下覺得有點嘔。」

今天攻下27分的于煥亞則坦言，看到隊友籃下放球沒進，當下只有一個想法：「還要再打5分鐘很煩。」而總教練劉嘉發則苦笑說：「還能怎麼辦，就打囉。」

延長賽最後5.7秒，璞園射手簡偉儒飆進3分球，再次將比分追成92比92平，這回「大頭」蘇奕晉沒有漏氣，接獲隊友傳球後獨自帶球上籃，助球隊以2分之差拿下勝利。

談到最後的上籃，蘇奕晉透露：「當時就想自己上看看，大不了再打5分鐘。」這回球總算進了籃框裡，他承認：「沒有特別開心，本來正規賽就該進了。」

璞園老早篤定拿下一席挑戰賽門票，此役輸贏都不影響，總教練麥班達承認，現在輸贏已不是重點，如何幫助狀況不好的球員調整才是關鍵，不過他強調：「輸球就是要學到東西，球員最後的專注度還是要再加強。」（編輯：陳俊碩）1090410