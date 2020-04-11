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王維中本尊看板都現身桃園 中職旅外都不排斥

最新更新：2020/04/11 17:20

（中央社記者謝靜雯桃園11日電）具美韓職棒資歷的投手王維中今天現身桃園棒球場，可惜中職開幕戰因雨延賽；王維中表示準備好隨時可實戰狀況，等待機會，也不排除投入中職選秀，接下來計畫隨桃猿二軍練球。

中華職棒31年球季開幕戰原訂今天下午5時05分在桃園棒球場舉行，由樂天桃猿隊迎戰中信兄弟隊，但午後桃園地區下起大雨，開幕戰因雨延賽。

具美職、韓職資歷的投手王維中，先前就跟著樂天桃猿隊練球，他表示過去從來沒有參與過中職開幕戰，今天原本希望可以參與，也順便幫哥哥（樂天桃猿隊投手王躍霖）加油，可惜比賽因雨沒能打成。

王維中表示，現階段持續練球，希望保持隨時可以進入比賽的狀況，雖然不排除投入中華職棒季中選秀，但也一直在等美職的機會，希望疫情趕快結束；王維中表示，接下來計畫繼續跟著桃猿二軍練球，也會透過經紀人再跟球團溝通。

看到桃猿隊在主場桃園棒球場看台放上假人、人形加油看板，王維中笑說有認出自己的人形看板，也表示開幕戰應該是所有球迷最期待的一場比賽，因為疫情關係閉門打很可惜，也開玩笑說，雖然看台上是假人，「但如果我是野手，應該還是會把球丟上看台」。（編輯：吳協昌）1090411

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