台啤19安擊敗長榮 春季聯賽開賽5連勝

（中央社記者謝靜雯台北12日電）全國成棒甲組春季聯賽預賽，台灣啤酒（國立體大）今天與長榮大學交手，台啤打線發揮，全場敲出19支安打，王泓逸單場3安3打點，率隊以12比2拿下開賽5連勝。

109年全國成棒甲組春季聯賽大學隊B組預賽，台灣啤酒延續搶勝氣勢，今天與長榮大學在台體大棒球場交手，台啤先發投手張育綸投5局被敲5支安打，首局接連被敲2支安打失掉1分，3局再接連被敲2支二壘打失掉第2分。

台啤6局啟動牛棚，陳龍源中繼投2局沒被敲出安打，投出1次三振，劉俊佑後援2局，被敲出2支安打，投出1次三振，兩人都沒有再多掉分，替球隊守住勝利。

台啤開賽就有攻勢，首局靠著安打、盜壘、捕逸、滾地球先馳得點，2局再靠著單局3安，一口氣攻下4分，取得5比1領先，5到9局、局局得分，順利拿下比賽勝利；台啤第3棒王泓逸單場5打數敲出3支安打，貢獻3分打點，打擊手感最佳，陳家鴻也有單場3安2打點好表現。

台東大學今天與中華醫大交手，台東大學全場敲出14支安打，首棒周奕丞單場3安2打點，另選到1次四壞保送，扮演稱職開路先鋒角色。

台東大學2局靠著3安3保送單局攻下4分，3局靠著接連安打再添3分、拉開領先差距，7、8局各添1分，終場以9比4拿下勝利；台東大學目前在預賽賽事4戰全勝、沒有敗績。（編輯：李亨山）1090412