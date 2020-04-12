生涯第8年爭取到開季一軍 范玉禹不想將位置讓出

（中央社記者楊啟芳桃園12日電）中華職棒富邦悍將投手范玉禹熬到職棒生涯第8年，終於入選開季一軍名單。他表示，現在更可以承受壓力、享受比賽，非常期待第一場比賽到來，「爭取到這個位置就不要讓出來。」

范玉禹2013年高中季中選秀以第一指名加入義大犀牛，直到2015年首度得到一軍機會，不過始終沒有站穩，2015至2018年一軍出賽總數為20場。直到去年下半季范玉禹得到較多機會，總計出賽29場，防禦率5.12。

已經成為職棒8年級生，范玉禹今年終於首度入選開季一軍名單，他說：「期待很久了，因為疫情關係一直延後，今天還是下雨延賽，很期待第一場比賽」。他也說，希望爭取到這個位置就不要讓出來，做好教練給的任務，保握每次出場機會。

前幾年遲遲等不到開季一軍，范玉禹表示，感到失望是一定的，但之前春訓前期都會表現比較好，一到比賽心態就會不好，「遇到狀況有壓力來就綁手綁腳，但現在已經可以承受這種壓力，享受比賽的感覺，對場上的控制得心應手。」

范玉禹也感謝教練團信任，他坦言，熱身賽投得比較掙扎，但教練還是持續給機會，「自己後面也把握住，慢慢進入狀況。」悍將總教練洪一中提醒他要細心配球，即使出現失投球也讓打者掌握不好，多投一點內角球，讓打者雙腳移動，較好進攻死角。

前幾年擔任後援居多的范玉禹，本來今年春訓剛開始嘗試往先發角色調整，不過他今天指出，「後來試一試好像不太適合先發，可能心態上跟掌握比賽的感覺，中繼出發還是比較適合自己。」

因為春訓訓練量大，加上沒有吃消夜，范玉禹瘦了6公斤，他說：「體態變好，體脂肪也降了，肌肉量增加，現在對身體的掌控度比較好。」此外，范玉禹將在7月迎接小孩的誕生，他說，想要為了家人更努力。（編輯：管中維）1090412