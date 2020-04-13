NBA復賽未定 聯盟先擬25天計畫讓球員暖身

（中央社紐約12日綜合外電報導）受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，美國職籃NBA重新開打的時間懸而未決，但據報一旦復賽日期確定，聯盟已有「25天計畫」來幫助球員回到比賽狀態。

根據體育電視頻道ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）今天的報導，NBA因疫情停賽，一旦聯盟決定了復賽的日期，他們已經備有「25天計畫」可以立即展開，以助球員準備好重返例行賽。

溫德霍斯特在電視上受訪時，談到聯盟近日在努力做的事時說：「他們花了很多時間，準備一項重返籃球賽的計畫。」

對於這項「25天計畫」，溫德霍斯特表示：「11天先給一系列個人訓練，會維持社交距離措施一陣子，然後希望…可以有14天的訓練營。」

NBA在3月11日暫停例行賽，總裁席佛（Adam Silver）先前表示，聯盟至少在5月1日前，不會對復賽時程做出任何決定。

在比賽全面暫停之前，NBA本季例行賽原本還有約1個月的比賽，而季後賽通常約需兩個月時間打完。新的賽季通常是在10月開打，但席佛坦言2020-2021賽季的開打時程會受到影響。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090413