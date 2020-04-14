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布拉27分25籃板 裕隆挑戰賽勝璞園

最新更新：2020/04/14 19:18

（中央社記者龍柏安台北14日電）裕隆納智捷今天靠著布拉全場獨拿27分、25籃板帶領，終場103比90擊敗桃園璞園建築，在第17季SBL季後挑戰賽首役拔得頭籌，並於5戰3勝制系列賽以1比0領先。

第17季SBL超級籃球聯賽季後挑戰賽，今天在皓宇國際亞洲區籃球培訓中心登場，僅以單洋將應戰的璞園，守不住裕隆大洋將布拉（Sim Bhullar），讓他禁區予取予求，在一路落後的劣勢下，吞下首敗。

裕隆今天打法簡單、明確，開賽就讓布拉在籃下肆虐，首節他5投4中，外加2罰俱中，就攻下10分、10籃板，在他帶領下，第1節打完就以28比17取得領先。

璞園在第2節展開反撲，控衛吳家駿單節就拿下10分，搭配老將吳岱豪也挹注8分，一度將比分追至只差3分。

不過裕隆射手群即時發威，3分線外輪番開火，靠著胡凱翔與簡浩連續三分球，很快又將領先擴大至雙位數。

布拉上半場就攻下17分、14籃板，下半場輪到裕隆小洋將基恩（Marcus Keene）發威，他在第3節累積7投5中，包括三分球2投中1，單節灌進11分，仍把領先控制在雙位數。

決勝節裕隆最多領先達18分，幾乎提前底定勝果，雙方最後索性出清板凳，最後裕隆以13分之差拿下系列賽首勝。（編輯：張芷瑄）1090414

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