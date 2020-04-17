疫情延燒 NBA選秀會時間未定

（中央社紐約16日綜合外電報導）美國職籃NBA的一名消息人士今天告訴體育內容提供者Field Level Media，2020年的選秀會可能要在這個球季結束後才會進行。

在美國女子職籃WNBA以虛擬方式進行選秀會前一天，NBA聯盟仍因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，對將於何時舉辦選秀會沒有具體的計畫。NBA選秀會原訂6月25日進行。

這名消息人士說：「目前尚未做出任何決定，但可以預期的是，在球季結束前，不會舉辦選秀會。」

2020年NBA選秀會原定在布魯克林的巴克萊中心（Barclays Center）進行，決定選秀順位的「樂透抽籤」（draft lottery）原定5月舉行。「樂透抽籤」是否改期，目前並無規劃，在例行賽無法恢復的情況下，該在什麼時間、該如何進行「樂透抽籤」，目前也都沒有進行任何安排。

NBA例行賽在3月11日中斷，復賽的計畫始終未定。聯盟預計在5月1日前討論下一步該怎麼做。

正在考慮的計畫，包括復賽前的「25天暖身期」在內，那是指讓球員先有11天的單獨訓練，再讓整個球隊有14天的團隊訓練。

NBA例行賽原訂在4月15日結束。

影響選秀會日期的因素很多，包括剩下的例行賽是否會打、16支闖進季後賽的球隊是否會打7戰4勝制的季後賽等。

NBA已要求30支球隊調查他們的主場8月前的檔期，以瞭解是否能用來進行比賽。

根據體育電視頻道ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，考慮到疫情蔓延的問題，NBA正在討論一個方案，其內容包括集中球員和球隊在一個選定的地點比賽，據報比賽地點的選項，包括拉斯維加斯（Las Vegas）和巴哈馬（The Bahamas）。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090417