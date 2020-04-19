運彩有意納入企甲足球 足協宣導防賭先行部署

全球因應武漢肺炎疫情，大型運動賽事紛紛順延或暫停，台灣因防疫措施得當，2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽19日以閉門方式進行。足協在賽前請人來為北市大同隊與紅獅FC隊球員，進行預防賭博與踢假球的教育宣導。中央社記者徐肇昌攝 109年4月19日

（中央社記者龍柏安台北19日電）武漢肺炎造成全球體育賽事停擺，台灣運彩也受波及。運彩為增加彩迷下注種類，有意將台灣企業甲級足球聯賽納入標的，足協今天首度召開防賭宣導課程，提前做好準備。

中華民國足球協會秘書長方靖仁表示，台灣運彩日前已正式發文至足協，表達有意將企甲足球聯賽納入開盤標的，至於何時會開，足協並不清楚，只能提前著手準備。

方靖仁透露，防賭宣導課程將分4梯次，接下來也會邀請地檢署同仁幫球員上課。「我們不知道台灣運彩何時會開盤，不過我們希望在所有球員都上過法治課程後再開盤，可能會比較恰當。」

方靖仁坦言，企甲聯賽納入台彩開盤標的，雖能提升球迷對比賽熱度與關注度，但也得注意隨之而來的風險。他強調，「企甲本土球員的薪資不算高，相較於職棒等其他職業運動更容易受到外界誘惑，所以我們才必須進行防賭教育宣導，避免台灣足球運動受到傷害。」

由於正值武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，今天首波防賭宣導就在台北市立田徑場戶外觀眾席上舉行，包括北市大同與紅獅FC兩隊的隊職員參加，足協也找來職棒工會副主任葉子彧與東吳大學法律系副教授李志峰擔任講師，詳細解釋、講解法規與過去相關案例。（編輯：屈享平）1090419