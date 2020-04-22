SBL總冠軍賽第2戰 台啤嚴防裕隆外線

（中央社記者黃巧雯台北22日電）SBL總冠軍賽23日將展開第2戰，儘管台灣啤酒首戰不敵裕隆納智捷，總教練周俊三今天表示，不會氣餒，23日比賽關鍵在於減少失誤、搶籃板以及嚴防對方外線出手。

台啤包辦第17季超級籃球聯賽（SBL）上、下半季冠軍，在總冠軍賽享有1勝優勢，裕隆昨天在6戰4勝制的總冠軍賽首戰，靠著全隊狂轟15記三分球，以88比83勝出，扳平戰局。

周俊三表示，首戰輸球主要是因為防守策略未能堅持到最後，加上又被裕隆幾個資深老將在外線轟炸。

台啤首戰雖然成功壓制住裕隆大洋將布拉（Sim Bhullar），但卻擋不住另一名小洋將基恩（Marcus Keene），被對方拿下25分。

至於第2戰是否會派專人看管裕隆洋將，周俊三說：「光靠一個人防守是不夠的，沒有一個人能夠做到，要靠團隊防守才能守下來。」

總冠軍賽戰局回歸原點，談到第2戰關鍵，周俊三認為，除了減少失誤、保護籃板外，他分析，裕隆自季後挑戰賽至今，因有布拉在內線搶籃板，射手在外線也能安心出手，外線命中率超過4成，因此須設法守住。

「第一場雖然輸球，他們（裕隆）命中率高，我們才輸5分。」周俊三認為：「昨天幾個失誤球或罰球若能把握，外線多進2個，昨天還是有贏球機會。」

首戰落敗，台啤士氣未受影響，周俊三強調，不會氣餒，將一步步朝著目標邁進。（編輯：張芷瑄）1090422