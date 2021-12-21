更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧2/80

日媒：花滑新星紀平梨花踝傷未癒 無緣北京冬奧

2021/12/21 16:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京21日綜合外電報導）日本共同社今天報導，世界排名第3的日本女子花式滑冰好手紀平梨花因腳踝傷勢未癒，將缺席23日登場的全日本錦標賽，因此也將失去明年2月北京冬季奧運的參賽資格。

路透社報導，19歲的紀平梨花先前因腳踝受傷，本賽季已被迫缺席國際滑冰總會花式滑冰大獎賽（ISU Grand Prix of Figure Skating）10月加拿大站（Skate Canada）和11月日本站NHK盃（NHK Trophy）2場賽事。

共同社引述消息人士報導，紀平梨花如今也無法參加在埼玉市舉行的全日本錦標賽。這個賽事是北京冬奧的資格賽。若選手因傷缺賽，除非先前已在世界錦標賽贏得獎牌，才能有冬奧參賽資格。

然而，紀平梨花在世錦賽的最佳成績，是2019年曾拿下第4名。

上屆韓國平昌冬奧舉行時，紀平梨花因年紀太輕無法參賽。但此後她不斷進步，如今已躋身世界女子花式滑冰強將之列，並以高難度的跳躍動作聞名。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1101221

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀