悍將公布完整教練團名單 人事異動告一段落

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（中央社記者楊啟芳新北24日電）中職富邦悍將隊今天召開教練團公布記者會，完整公布一、二軍教練團名單，也讓近期的人事變動話題告一段落，領隊林華韋表示，原本無意引起這麼大的話題，感到很抱歉。

一軍教練團由總教練丘昌榮領軍，首席教練延攬原本在中信兄弟擔任內野教練的黃泰龍；原本的捕手教練古久保健二轉戰樂天桃猿隊，悍將延攬原本桃猿隊的捕手教練劉家豪，也網羅桃猿的詹智堯擔任外野教練兼球員；另外投手教練林正豐、打擊教練鍾承祐、守備教練為鄭兆行、牛棚教練蔡明晉都是原本班底。

二軍教練團部分，由陳金鋒接任二軍教頭，搭配首席教練郭建霖，投手教練有余文彬及新加入的許文錚，打擊教練為陳威志，捕手教練黃浩然，守備教練施金典，外野教練徐育澄。另外體能教練有陳柏穎、呂祐華、呂宗恩，尚未分配一、二軍職務。

行政人員部分，由新任領隊林華韋為首，明年2月1日正式生效，行政副領隊仍是陳昭如，另外一名副領隊由陳金鋒兼任，不過他的重心會放在二軍上。原總教練洪一中轉任顧問，原副領隊沈鈺傑也轉任顧問，加上郭泰源共有3名顧問。

球季結束後悍將人事話題不斷，之前中職20日舉辦頒獎典禮時，會長蔡其昌曾笑言要悍將「宣布事情一次集中一點。」對此林華韋今天表示，「我們無意引起這麼大的話題，當時真的是尊重合約精神，因為關心的成員都有約在身，要尊重多方立場，想要盡量低調處理這些問題，所以我們也想表達歉意。」

今天召開記者會宣布教練團名單後，林華韋指出，目前暫時不會有人員異動了，不過可能會請短期的客座外籍教練。

談到受關注的教練團新成員黃泰龍，以前在兄弟就一起共事過的丘昌榮表示，「他是頭腦反應很快、觀察力很強的教練，是很好的人才，那時候球團有一些人選，想說如果他可以來當然是最好的安排，他也因為家庭因素，最後選擇這邊，我感到非常開心，可以來一起共同努力。」

至於兼任球員的詹智堯，目前只差4場比賽就能完成生涯千場出賽里程碑，丘昌榮則說：「他自己是說不會急著要馬上完成，希望在不會影響球場戰績的情況下達成。」（編輯：吳協昌）1101224