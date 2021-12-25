周思齊未來有出國進修想法 談年底釋出潮

中華職棒球員工會理事長、中信兄弟球員周思齊（圖）25日受訪時談到未來規劃，他表示，明年還是會繼續當選手兼任助理教練，不過之前也有和中信慈善基金會董事長辜仲諒聊到更長遠規劃，未來想出國進修深造。中央社記者裴禛攝 110年12月25日

（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職中信兄弟周思齊明年還會繼續當選手，不過他未來有出國進修的想法，辜仲諒也表達支持；談到年底釋出人數多，身為工會理事長的周思齊則指出，選手要有認知生存愈來愈不易。

中華職棒球員工會今天舉辦回饋列車港湖站，工會理事長周思齊接受媒體訪問時談到未來規劃，他表示，明年還是會繼續當選手兼任助理教練，不過之前也有和中信慈善基金會董事長辜仲諒聊到更長遠的規劃，未來想要出國進修深造。

周思齊指出，想要出國學的不侷限於棒球技術，更想要去觀摩其他國家的棒球系統，「我們一直在討論美國、日本，但我們有沒有一個台灣Style的系統，因為文化不同，國外的東西沒辦法直接放在台灣，台灣人有台灣人的調性，我想去學這個東西。」

之前在封王慶功宴上，辜仲諒就有表達要全力支持周思齊去深造，周思齊指出，「他（辜仲諒）會跟我們幾個聊比較深的東西，他也有提點我們，很像我們的老大哥、不像是老闆。」

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中職今年底共有47人遭到球隊釋出，其中多達30人未滿30歲，被釋出年齡逐年下降。對此，工會理事長周思齊指出，現在雖然球員薪資、簽約金愈來愈高，但年資也愈來愈短，「我覺得職前教育要做足夠，球員要有這個認知成為更優秀的選手，也要準備平均3.9年就會離開了。」

周思齊表示，他在2003年參加代訓選秀時，超過70名選手參加選秀已經是當時史上最多，當時還有6隊；但現在加上報名測試會的選手，每年有200多人想要加入中職，「他們要認知到這是不容易生存的窄門，選秀順位比較後面的王威晨、朱育賢是成功的沒有錯，但他們是少數。」（編輯：卞金峰）1101225