傷兵疫情攪局 湖人籃網耶誕大戰星光黯淡

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國職籃NBA的耶誕大戰，今年以東西區兩支人氣球隊洛杉磯湖人與布魯克林籃網的對戰組合最受矚目，卻因疫情肆虐及傷兵累累，兩隊的星光程度將大打折扣。

NBA今年耶誕節排定5場對戰組合，除了湖人對決籃網，另有亞特蘭大老鷹對紐約尼克、波士頓塞爾蒂克對密爾瓦基公鹿、金州勇士對鳳凰城太陽、達拉斯獨行俠對猶他爵士4場比賽。

湖人25日將於主場迎戰來踢館的籃網，這將是當家主力球星詹姆斯（LeBron James）生涯第16度在耶誕節當天出賽。

但是當前湖人陣容不齊，詹姆斯領銜的紫金大軍能否扳倒得分之鑰哈登（James Harden）回歸的籃網，不無疑慮，不過這支東區勁旅的另個主將杜蘭特（Kevin Durant）受傷只能作壁上觀，加上不少杜蘭特與哈登的隊友觸發聯盟的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）健康與安全協議，籃網調度捉襟見肘，同樣是可用之兵有限。

詹姆斯表示：「不論當前光景如何，這是一場兩隊都不想輸的比賽，這將會是我所熟悉的精采大戰之一嗎？不會，好多球員缺陣，大家都知道，目前聯盟很多球隊被這套防疫規範搞得一團亂。」

已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）以16次耶誕節上工的紀錄居聯盟之首，詹姆斯即將追平，累計他過去15次出賽個人共囊括383分，只要今年獨得13分以上，將超過布萊恩歷來在耶誕大戰的得分總和。

但是湖人戰力吃緊，尤其17日戴維斯（Anthony Davis）左膝內側副韌帶（MCL）扭傷，估計直到明年元月中他才能歸隊，還有亞瑞薩（Trevor Ariza）、貝茲莫爾（Kent Bazemore）、布萊德利（Avery Bradley）、蒙克（Malik Monk）、芮維斯（Austin Reaves），甚至掌兵符的教頭伏格爾（Frank Vogel）都觸發健康與安全協議而無法登場，陣容殘缺。

種種跡象顯示，觸發健康與安全協議的湖人球員無法在賽前解除防疫管制，於是引用「困境豁免」（hardship exemption）規定，與柯利森（Darren Collison）和強生（Stanley Johnson）簽下10日短約彌補戰力缺口。

至於在籃網方面，耶誕大戰將是他們18日在主場以93比100敗給奧蘭多魔術以來的首場比賽。那場比賽之後，籃網與丹佛金塊、華盛頓巫師及波特蘭拓荒者的賽事都因對手多位球員進入健康與安全協議，紛紛展延。

籃網上場敗給魔術時，高達9人缺陣，其中包括厄文（Kyrie Irving），因為他拒絕接種疫苗，只能在客場出賽。

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不過哈登和米爾塞普（Paul Millsap）及卡特（Jevon Carter）已在23日跳脫防疫限制名單，班布里（DeAndre' Bembry）則是在今天解除防疫管制。

由於杜蘭特腳踝舊傷復發，耶誕大戰缺席將是近期第4場比賽無法上場，也是他進入健康與安全協議後連續第2場缺陣，籃網其他球員像是老將布朗（Bruce Brown）、強生（James Johnson）、阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）、新秀夏普（Day'Ron Sharpe）、湯瑪斯（Cam Thomas）、杜克（David Duke Jr.）及愛德華（Kessler Edwards）屆時也無緣一展身手。（譯者：曹宇帆）1101225