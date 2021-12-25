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吉力吉撈是張進德5加1的弟弟 目標大聯盟捕手體態

2021/12/25 18:27（12/25 18:36 更新）
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中華職棒味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠連續3年出席BE HEROES棒球訓練營，吉力吉撈受訪表示，很多少棒球員連看3年，「感覺力量變大的，但長高的速度有點慢」。中央社記者謝靜雯攝 110年12月25日
中華職棒味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠連續3年出席BE HEROES棒球訓練營，吉力吉撈受訪表示，很多少棒球員連看3年，「感覺力量變大的，但長高的速度有點慢」。中央社記者謝靜雯攝 110年12月25日
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（中央社記者謝靜雯彰化25日電）味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠與富邦悍將隊捕手張進德一同出席棒球訓練營，少棒小朋友分不清，吉力吉撈笑稱是張進德5加1的弟弟，也設下以大聯盟捕手體態為目標，希望更輕盈。

中華職棒味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠連3年出席BE HEROES棒球訓練營，吉力吉撈表示，很多少棒球員連看3年，「感覺力量變大了，但長高的速度有點慢」。

吉力吉撈與張進德首度一同出席BE HEROES棒球訓練營，兩人類似的體型讓少棒球員分不清，吉力吉撈說：「小朋友會叫我進德教練，對著張進德喊吉教練」。

但吉力吉撈表示，兩人被說相像不是第一次，之前一起打亞運，也被學長說背影和走路的樣子很難認出來，吉力吉撈笑說：「我是阿德5加1的弟弟」。

吉力吉撈今年季中選秀加入味全龍隊，他表示大約5、6月時開始接觸科學訓練，更了解自己的揮棒，透過科學協助，不用花太多時間去摸索，可以更有效率的訓練，加上沒有語言隔閡，吸收也比較快。

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吉力吉撈表示，目前希望加強肩膀的肌力、讓體態更好一點，希望可以讓身體更輕盈、幫助阻殺更快，吉力吉撈笑說，之前季中受傷剛好在台南，沒有出賽但擋不住台南美食，胖了快5公斤，「台南太好吃了！」

吉力吉撈表示，先前教練團有給過一張表，上面有美職大聯盟各守備位置球員的平均體脂、肌肉量，也以這個為標準，目前106公斤，希望可以瘦到100公斤、體脂14。（編輯：張芷瑄）1101225

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