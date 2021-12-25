台北城市盃青少棒開打 重慶、大理首戰搶勝

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2021台北國際城市青少棒錦標賽25日開打，台北市重慶國中25日首戰與台南市善化國中一路緊咬，重慶最終靠著許祐瑞敲再見安打，以3比2拿勝。（台北市棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 110年12月25日

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）台北國際城市青少棒錦標賽今天開打，總計24支球隊參賽，今年因疫情沒有國外球隊參賽；重慶國中與善化國中一路緊咬，重慶靠著許祐瑞再見安打以3比2拿勝，大理則以6比3擊敗新埔。

台北國際城市青少棒錦標賽去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年復辦，沒有國外隊參賽，總計24支台灣球隊參賽，預賽分6組，採單循環賽，每組前2名球隊晉級複賽，複賽為淘汰賽，冠軍預計29日出爐。

台北市重慶國中今天與台南善化國中在天母棒球場交手，兩隊6局打完2比2僵持不下，重慶7局靠著失誤、盜壘、暴投、故意四壞保送，許祐瑞再見安打，幫助球隊搶下首勝。

重慶總教練劉明光表示，大家都是第一次到這麼高級的場地比賽，似乎興奮過頭，「都想要揮大棒，有點輕敵，回去要好好教育一下。」

許祐瑞上個學期才從台北長安國中轉學，到重慶不久已成主力，個性早熟的他話不多，總是在大家背後扛著防守重任，「在長安機會不多，跟爸爸討論後決定轉學，家人也都支持我的決定。」

重慶畢業校友包括中職樂天桃猿隊的強打朱育賢、中信兄弟人氣球星王威晨，劉明光回憶，球隊2001年組隊，草創期很辛苦，最初校內只有一座打網可練習，團練都得外借，或是搭乘「11號公車」（跑步半個小時）到附近的社子島棒球場，順便當作熱身，2010年抱回LLB世界青少棒賽冠軍後資源才比較多。

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今天另一場比賽台北市大理國中與新北市新埔國中交手，大理投手邱柏澔先發6局僅被敲出3支安打，投出5次四壞保送、1次三振，失掉2分（1分責失分）、好投壓制。

大理首局就有攻勢，靠著安打、保送、失誤，一口氣跑回2分，再靠著林于澔三壘打添分，接著靠守備失誤跑回團隊第4分，3局大理靠失誤、安打再拿1分，邱柏澔補上三壘打，送回團隊第6分，邱柏澔今天投打有表現，幫助球隊拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1101225