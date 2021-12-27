吳念庭難忘砲轟和田毅 盼固定守備位置

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日職埼玉西武獅隊野手吳念庭（中）27日出席國泰「我的棒球故事樹」活動，他在希望卡上寫下「我希望成長茁壯」的願望，也與在場鶯歌工商青棒隊的球員分享心路歷程。中央社記者謝靜雯攝 110年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北27日電）旅日西武獅隊野手吳念庭今天出席活動，今年球季不僅首轟出爐，更一口氣敲出10轟，他表示最難忘的是砲轟和田毅，也透露希望可以固定守備位置，重要的是打擊要更強才有機會。

日職埼玉西武獅隊野手吳念庭今年球季打出好成績，整季130場出賽，敲出101支安打、10發全壘打，季初升上一軍首戰就開轟，也是日職生涯首轟，打擊率2成38。

吳念庭表示，今年球季開始前就跟自己「要改變」，打擊型態要修正，要打出爆炸性的表現，不然可能就會被淘汰了，花了很多工夫在打擊上，改了姿勢、出棒的時間點，慢慢打出好成績。

西武球季間出現傷兵潮，吳念庭也把握機會，上一軍首戰就開轟，穩定在一軍出賽，吳念庭表示，二軍的球員其實也都是可用之兵，只是沒有機會，遇到傷兵潮，多了很多機會，把握住機會打出好表現，也覺得努力都是值得的，就算主力球員回來，「我們也抱著不想輸的心情」。

吳念庭今年球季內外野都守、成為工具人，他表示因為教練團的調度，必須成為工具人，但認真說的話，喜歡固定在一個位置，比賽節奏也比較好調整，從國中時就是守二壘，最想要固定在二壘位置。

吳念庭也提到，想要固定守備位置，最重要的是要有突破性的打擊表現，「西武每個內野都有主力球員，棒子要再強一點，才有機會爭取位置。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

被問起今年球季日職的球彈性是不是也變低，吳念庭開玩笑說：「對我來說，可能前5年都不彈，今年比較彈我才可以打10轟。」

吳念庭透露今年第2轟、打和田毅全壘打印象最深，那轟打出去感覺最輕鬆；吳念庭敲出第2轟前幾天，台灣剛好發生台鐵太魯閣號出軌事故，吳念庭當時就表示，希望用好表現能為國家帶來正面力量，「那發全壘打，感覺很有力量」。（編輯：張雅淨）1101227