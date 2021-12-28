南山搭晉級末班車 南湖重返HBL女子組8強

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高中籃球聯賽（HBL）女子組預賽外卡驟死戰28日登場，南湖高中連容纓（持球者）此役個人包辦25分，7籃板、3助攻、5抄截，率隊擊敗永平高中，是南湖繼106學年度後，重返8強的關鍵。（高中體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月28日

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）南山高中今天在高中籃球聯賽（HBL）女子組外卡驟死戰，靠著陳孜綺倒數4.4秒關鍵2分球，以56比55險勝苗栗高商；而南湖則以16分差力挫永平高中，搭上8強末班車。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組預賽，12隊分A、B組，分組前3直接前進8強，包括永仁高中、北一女中、金甌女中、陽明高中、淡水商工、普門中學已提前晉級，剩下2張門票則由外卡戰出線隊伍取得。

HBL女子組預賽外卡驟死戰今天在高雄巨蛋登場，首戰由南山出戰苗商，兩隊前3節結束，南山以38比37領先。

苗商第4節展開反擊，一度以5分差領先，南山展現韌性、緊咬比分，苗商古寶誼與南山張家瑄隨後互飆外線，雙方持續拉鋸，苗商張文馨在倒數1分鐘拋投得手，率隊以55比54反超。

南山陳孜綺在比賽結束前4.4秒投進2分球，粉碎苗商晉級希望，南山以1分差帶走勝利、挺進8強：而南山此役以張家瑄表現最出色，繳出13分、17籃板。

另一場由永平高中出戰南湖高中，原先永平希望複製2年前預賽擊敗南湖、晉級8強的戲碼，可惜未能如願，以68比84落敗，將8強門票拱手讓人。

南湖的連容纓此役個人包辦25分，7籃板、3助攻、5抄截，也是南湖能繼106學年度後，重返8強的關鍵。（編輯：張芷瑄）1101228