大專棒球聯賽複賽 開南打線串聯擊敗國體

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽今天開打，開南大學與國立體大交手，開南中繼投手楊家凱投1.2局拿下勝投，開南團隊16安打線串聯搶分，終場以13比3、7局拿勝。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽今天在台體大棒球場開打，預賽排名第3的開南大學首戰與預賽排名第4的國立體大交手。

開南比賽前半段就有攻勢，3局先拿2分，4局靠著接連5支安打、單局攻下4分，比賽前半段就拉開差距，取得6比0領先。

國體5局追分，靠著失誤、林逸翔二壘打追回1分，林岳谷安打延續攻勢，再靠著觸身球保送、四壞保送擠回第2分，也讓開南先發投手黃震武留下滿壘局面退場，接著從接替投手楊家凱手中再選到四壞保送，擠回第3分。

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開南5到7局、局局得分，提前拿下比賽勝利，今天團隊敲出16支安打，3棒賴俊單場3安2打點，4棒童堉誠敲2安貢獻3分打點，打線串聯搶分。

開南先發投手黃震武用87球投4.1局，被敲出3支安打，投出偏多4次四壞保送、1次觸身球保送，另有5次三振，失掉3分（2分責失分）、無關勝敗，楊家凱中繼投1.2局被敲1支安打，投出2次四壞保送、1次三振，無失分，楊家凱為勝投。（編輯：郭諭儒）1101228