SBL九太開季2連勝 洋將杰倫獲首週最佳球員

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（中央社記者龍柏安台北29日電）第19季SBL超級籃球聯賽上週火熱開打，高雄九太科技靠著雙洋將聯手，拉出開季2連勝，其中洋將杰倫更以場均24.5分、18.5籃板，獲選SBL首週最佳球員。

杰倫在SBL初次亮相面對台灣銀行，就繳出23分、22籃板的「雙20」優質成績單，次役出戰桃園璞園建築，再轟下26分搭配15籃板，在攻守兩端都展現強大宰制力，也幫助球隊開季就拉出紅盤。

對於自己獲選單週最佳球員，杰倫表示，他很開心可以得到所有人的支持，他也強調，即便球隊處於連勝，但仍有許多進步空間。

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杰倫強調，球隊在開季戰績開出紅盤，對球團而言是劑強心針，也能讓球隊更有信心的接受未來的挑戰，也期待能與九太一起打出不同於以往的球風，試著拿下每場勝利，和隊友配合上也能越來越有默契，好好享受籃球比賽帶來的樂趣。

九太總教練徐仲毅認為，杰倫在球隊也屬於中生代球員，希望他能利用海外打球經驗來帶領球隊小老弟，並能健康打完這個賽季，帶領九太闖進總冠軍賽。（編輯：張芷瑄）1101229