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Omicron肆虐 國際奧會籲北京冬奧參賽者加強防疫

2022/1/6 13:47
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（中央社洛桑5日綜合外電報導）多國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數創下新高，奧運高層今天呼籲下月前往北京參加冬季奧運的所有參賽者「特別提高警覺」。

法新社報導，國際奧林匹克委員會（IOC）與各國奧林匹克委員會、北京2022冬奧主辦單位和國際協會召開閉門會議時，表示不考慮因疫情緣故延後舉辦2月4日至20日的冬季奧運。

2022北京冬季奧運國際奧會協調委員會（IOC Coordination Commission for Beijing 2022）主席薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch）表示，一切都已就緒，準備為所有參賽者及中國人民舉辦安全的冬季奧運。

COVID-19變異株Omicron肆虐歐美之際，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）表示：「我們必須用一切方式，確保運動員的奧運夢不會在出發前幾天成為泡影。」

巴赫又說，所謂的「指導方針」，即出發前與抵達北京後的防疫規範，不應只是「紙上談兵，而該成為2022北京冬奧前的生活方式」。

距離開幕式僅30天，國際奧委會發布聲明指出：「對所有將前往北京冬奧的參賽者而言，現在是提高警覺的關鍵時刻。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110105

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