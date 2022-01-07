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3天前才失業 吉倫火速找到新東家加盟T1雲豹

2022/1/7 20:57
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（中央社記者龍柏安台北7日電）3天前才宣布失業的PLG桃園領航猿洋將吉倫，火速找到新東家，T1聯盟桃園雲豹今天宣布，確定簽下吉倫，希望他的加盟能替球隊帶來良好的化學效應，率領球隊創造佳績。

吉倫（John Gillon）原本效力P.LEAGUE+聯盟的桃園領航猿，球團3天前以合約期滿不續約為由，將吉倫釋出，而台灣運彩xT1聯盟的桃園雲豹則跳出來「接手」。

雲豹隊在官方新聞稿中表示，吉倫2019年效力立陶宛聯賽時，曾獲選為年度外籍球員、最佳五人與年度第2隊等殊榮，當時場均得分雖僅13.1分，不過命中率高達57.3%。

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吉倫僅替領航猿出賽3場，場均可貢獻22.6分、4助攻，不過整體命中率僅35.6%，不過雲豹隊總經理蘇翊傑表示，他認為吉倫在執行擋拆時有一定的水準，加上過去擁有優異外線投射能力，與多元進攻能力，這些都是球隊目前欠缺的元素。

蘇翊傑強調，吉倫除能成為球隊的即戰力，也希望全新的戰場能給吉倫發揮的空間與舞台，也希望他能在新的球隊打出自己身價與行情，並幫助球隊帶來佳績。（編輯：陳政偉）1110107

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