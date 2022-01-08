戴維斯本季首度亮相 國王擊敗領航猿終止3連敗

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王隊8日在主場新莊體育館以101比90擊敗桃園領航猿隊，新洋將麥卡洛（Chris McCullough）（右）首度出賽，拿下25分10籃板佳績，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 111年1月8日

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（中央社記者龍柏安台北8日電）PLG新北國王「新台灣人」戴維斯本季首度亮相，出賽17分30秒拿下8分、10籃板，新洋將麥卡洛則攻下最高的25分，國王終場101比90擊敗桃園領航猿，終止3連敗。

P. LEAGUE+聯盟今天下午高雄鋼鐵人客場以98比97險勝新竹街口攻城獅，晚間則由新北國王在主場新莊體育館迎戰桃園領航猿，這也是戴維斯（Quincy Davis）本季首度亮相，也是新洋將麥卡洛（Chris McCullough）第1次出賽。

戴維斯上季效力領航猿，本季首度出賽就是碰上前東家，他出賽時間雖然不多，但效率不俗，加上麥卡洛優質表現，國王不僅終止近來的3連敗，也拿下本季與領航猿對戰的首勝。

戴維斯是台灣籃壇首名歸化球員，不過近年因年事漸高，加上傷病問題，導致出賽時間銳減，去年他因腰傷復發，球季開打後缺席了前6場，直到今天才首度歸隊。

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國王不止洋將表現出色，本土球員也不遑多讓，全能控衛李愷諺今天繳出22分、11助攻與6抄截，一哥「阿美族戰士」楊敬敏也有20分、7籃板，國王全場未曾落後，最多領先達17分，成功斬斷對手的2連勝。

領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）今天攻下全場最高的29分，另一名洋將喬丹（Jordan Tolbert）也拿下28分、13籃板與4抄截，本土則以盧峻翔的16分最高，控衛吳家駿則有11分、6助攻。（編輯：陳政偉）1110108

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王隊8日晚間在新莊體育館以101比90擊敗桃園領航猿隊，洋將湯瑪士（Thomas Welsh）（中）全場拿下11分15籃板，助隊奪勝。中央社記者張新偉攝 111年1月8日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王隊8日在新莊體育館以101比90擊敗桃園領航猿隊，國王一哥「阿美族戰士」楊敬敏全場貢獻20分7籃板2助攻。中央社記者張新偉攝 111年1月8日

PLG新北國王隊8日在主場新莊體育館以101比90擊敗桃園領航猿隊，終止3連敗，國王陣中全能控衛李愷諺（右2）繳出22分、11助攻與6抄截，一哥「阿美族戰士」楊敬敏（右）也有20分、7籃板好表現。中央社記者張新偉攝 111年1月8日

PLG新北國王隊陣中「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）（中）本季首度亮相，出賽17分30秒拿下8分、10籃板。新北國王終場以101比90奪勝，終止3連敗。中央社記者張新偉攝 111年1月8日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王隊8日在主場新莊體育館迎戰桃園領航猿隊，順利終止3連敗，賽後並邀請歌手ØZI開唱。中央社記者張新偉攝 111年1月8日

P. LEAGUE+聯盟新北國王隊8日晚間在主場新莊體育館迎戰桃園領航猿隊，並請到歌手ØZI賽後獻唱，嗨翻全場球迷。中央社記者張新偉攝 111年1月8日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王隊8日在主場新莊體育館迎戰桃園領航猿隊，賽前由專屬啦啦隊Queens帶來活力熱舞，炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉攝 111年1月8日