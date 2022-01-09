林柏佑7局失1分好投 木棒聯賽平鎮首戰贏壽山

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）9日開打，花蓮體中先發投手林嘉誠（圖）投7局僅被敲出5支安打，飆出8次三振、無失分，率隊以4比0擊敗羅東高工。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月9日

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）高中木棒聯賽開打，去年完成3連霸的平鎮高中今天首戰與同樣來自桃園的壽山高中交手，平鎮投手林柏佑7局失1分優質先發，率隊以6比1拿勝；花蓮體中以4比0擊敗羅東高工拿首勝。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）今天開打，平鎮高中去年完成3連霸，今年喊話挑戰4連霸，今天首戰與壽山高中交手，平鎮派出投手林柏佑先發，林柏佑前3局僅被敲出2支安打，直到4局先被敲出二壘打、接連滾地球失掉1分。

林柏佑總計用76球投7局，被敲出6支安打，投出3次三振，失掉1分責失分、展現壓制力，陽念希8局接手中繼投1局飆2K、黃保羅後援1局穩守，沒有多掉分數，幫助球隊守住勝利。

平鎮打線發揮，團隊敲出11支安打，張趙紘單場3安、貢獻1分打點，打擊表現最亮眼，田子杰、曾子祐也都有單場2安好表現。

花蓮體中今天與羅東高工交手，花蓮體中先發投手林嘉誠總計用100球投7局，僅被敲出5支安打，飆出8次三振、無失分，表現亮眼，石梓霖後援2局無失分，幫助球隊守住勝利。

花體首局靠著林瑋喆適時安打先馳得點，4局靠著田瑋二壘打、吳少樺三壘打送回第2分，再靠著莊子諒適時安打拿下第3分，5局多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。（編輯：張雅淨）1110109