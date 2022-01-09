喬科維奇疫苗豁免案10日聆訊 力爭續留拚澳網衛冕

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（中央社墨爾本9日綜合外電報導）澳洲聯邦法院明天將舉行聆訊，決定男網排名世界第一的喬科維奇是否能留在墨爾本打澳網，尋求破紀錄第21座大滿貫金盃；此外，簽證同樣遭撤銷的捷克女將沃拉科娃已離開澳洲。

綜合路透社與法新社報導，喬科維奇身在墨爾本由花園酒店（Park Hotel）改裝的拘留中心，等待明天登場的線上聆訊，這名來自塞爾維亞的網球天王盼能推翻簽證被澳洲當局撤銷的決定。

距離澳洲網球公開賽開打僅剩8天，簽證事宜任一拖延都有可能毀了喬科維奇追求破紀錄第21座大滿貫金盃，以及他個人在澳網第10冠的計畫。

法官凱利（Anthony Kelly）今天公布的一項命令說，聆訊將按原計畫在當地時間明天早上10時舉行，否決了澳洲政府想延期至12日的要求。

澳洲聯邦巡迴和家庭法院（Federal Circuit and Family Court）裁定，喬科維奇的律師將有最多2個小時的時間來陳述案件，而政府部門從當地下午3時開始有2個小時提出辯護。

喬科維奇的律師團昨天在法庭文件中指出，喬科維奇去年12月6日PCR檢測呈陽性，意味依據澳洲免疫技術諮詢小組指引，他符合疫苗醫療豁免標準。

律師表示，喬科維奇的申請得到2個獨立醫療小組批准後，澳洲網球協會（Tennis Australia）允許他免打疫苗就得以參賽。

然而，澳洲政府堅稱，近期染疫僅適用於當地居民豁免，而不適用於想要進入澳洲的外國人。

此外，捷克外交部證實，與喬科維奇一樣簽證被撤，住在同一拘留中心的雙打選手沃拉科娃（Renata Voracova）已於昨晚飛離澳洲。沃拉科娃曾告訴捷克媒體，這段在墨爾本拘留中心的經歷「有點像待在監獄」。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110109