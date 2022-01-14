棒球亞錦賽恐再延期 培訓隊集訓計畫不變

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原訂3月在台灣台中舉行的亞洲棒球錦標賽，受到疫情影響應會再度延期，只待17日線上會議後正式公布，目前在台東集訓的培訓隊（圖）計畫不變，若亞錦延期，培訓隊將維持訓練、提前備戰接下來的9月亞運。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）原訂3月在台灣台中舉行的亞洲棒球錦標賽，因疫情影響應會延期，只待17日線上會議後正式公布，目前在台東集訓的培訓隊計畫不變，若亞錦延期，培訓隊將備戰接下來的9月亞運。

亞洲棒球錦標賽因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一再延期，原訂延至3月20日至28日在台中舉行，但近期國內確診案例又增加，日、韓疫情也不見停歇，考量各國疫情、國內入境規定等，亞錦賽應會再度延期。

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亞洲棒球總會預計17日與會員國舉行線上會議，會後就會正式公布延期計畫，亞錦賽為今年底由台灣主辦的U23世界盃棒球賽亞洲區資格賽，如果沒能在U23之前舉辦亞錦賽，將採上屆亞錦賽名次決定參賽資格。無論如何，台灣為主辦國都會參賽、不受影響。

亞錦培訓隊40人名單於去年12月底公布，培訓隊今年1月5日起在台東展開第一階段集訓，預計集訓到26日，若17日會後確定公布亞錦延期，也不會影響培訓隊集訓計畫，亞錦總教練吳思賢同樣也是9月杭州亞運棒球培訓隊總教練，培訓隊將維持訓練、提前備戰接下來的亞運賽事。（編輯：屈享平）1110114