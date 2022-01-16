穀保3火球男登板最速皆達148公里 木棒聯賽勝普門

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110學年度高中木棒聯賽穀保家商16日與普門中學交手，穀保派出3任火球男輪流登板，3人最快球速皆達148公里，率隊以7比0拿勝。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）高中木棒聯賽穀保家商今天與普門中學交手，穀保派出3名火球男輪流登板，蕭齊先發3局、沈家羲中繼3局、林盛恩後援1局，3人最快球速皆達148公里，沈家羲最快152公里，率隊以7比0拿勝。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段最後一日賽程，穀保家商與普門中學、麥寮高中同組，麥寮昨天吞下2敗確定淘汰，穀保、普門今天賽前就已經確定晉級第3階段（16強賽）。

穀保家商今天比賽讓陣中投手輪流登板飆速，蕭齊先發用73球投3局，被敲出3支安打，投出3次四壞保送、7次三振、無失分，最快球速148公里。

沈家羲接手中繼，用39球投3局，僅被敲出1支安打，投出4次三振，是本場比賽3名投手中球速最快，最速投到152公里；林盛恩後援1局沒被敲出安打，投出1次三振，無失分，最快球速也有150公里。

穀保1局靠著單局2安、2保送，先拿下3分，5局靠著四壞保送、短打推進，邱鑫二壘打、劉俊緯三壘打、黃劼希也敲出三壘打，再靠著高飛犧牲打跑回分數，單局攻下4分、拉開領先差距。

穀保家商今天拿勝，目前本屆木棒聯賽7戰全勝，以分組第1晉級第3階段（16強賽）、普門中學以分組第2晉級，第3階段比賽將於農曆年後2月19日開打。（編輯：陳仁華）1110116