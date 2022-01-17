亞錦賽確定再延 亞棒總執委會3月決定新時程

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）亞洲棒球錦標賽原訂今年3月在台灣台中舉行，因為近期疫情升溫、確定延期，中華棒協表示，亞錦賽延至何時舉行，要視3月亞洲棒球總會召開執委會才會明朗，集訓計畫不受影響。

亞洲棒球錦標賽因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一再延期，原訂去年舉辦，因為疫情延至今年3月20日至28日在台中舉行，但近期國內疫情升溫，日、韓疫情也不見停歇，今天正式公告延期。

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亞錦賽為今年10月由台灣主辦的U23世界盃棒球賽亞洲區資格賽，中華民國棒球協會表示，站在協會的立場，希望亞錦賽可以在5、6月左右舉行，但一切都需要等3月亞洲棒球總會召開執委會後，才會有較明確的答案。

亞錦賽培訓隊40人名單於去年12月底公布，亞錦賽及9月杭州亞運棒球隊總教練皆為吳思賢，亞錦賽培訓隊從1月5日起在台東展開第1階段集訓，預計集訓到26日，待農曆年後展開第2階段集訓，持續為亞錦賽和亞運備戰。（編輯：張雅淨）1110117