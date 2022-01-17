法國疫苗通行證無豁免 喬科維奇衛冕法網恐生變

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法國疫苗通行證新法將無豁免資格，喬科維奇（前）若仍拒打疫苗，他出戰法國網球公開賽之路恐遭遇波折。（圖取自twitter.com/DjokerNole）

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）法國體育部今天表示，該國疫苗通行證新法將無豁免資格，意味剛被澳洲驅逐出境的網壇天王喬科維奇，若仍拒打疫苗，他出戰法國網球公開賽之路恐遭遇波折。

男網世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic）拒絕接種COVID-19疫苗，他昨天在澳洲簽證法律戰敗北，無緣在澳網捧起創紀錄的第21座大滿貫金盃，並被驅逐出境。

澳網是每年首場網球大滿貫賽事，第2場則為紅土場地的法網，喬科維奇去年在法網2度封王。

法國國會昨天批准的疫苗通行證法，將要求民眾持有疫苗接種證明才能進入餐館、咖啡館、電影院和長途列車等公共場所。

體育部說：「規則很簡單。一旦法律頒布，疫苗通行證將在已（要求出示）健康通行證的場所中實施。」

「這將適用於所有觀眾或職業運動員。直到另行通知。」

體育部並表示，從現在起到法網舉辦的5月，情況可能會有所變化，「我們希望情況會更加有利，所以我們再看看吧，但顯然沒有（疫苗通行證的）豁免」。（譯者：張璦/核稿：劉淑琴）1110117