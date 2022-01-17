紐時：喬科維奇輸在澳洲政府拿他祭旗

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（中央社雪梨17日綜合外電報導）男網球王喬科維奇入境澳洲簽證二度被當局撤銷、尋求翻轉的官司也敗訴，只能澳網衛冕夢碎黯然離境。「紐約時報」認為，喬科維奇栽在一個鐵了心要斬他祭旗的澳洲政府。

澳洲聯邦法院的合議庭昨天判喬科維奇（Novak Djokovic）敗訴，維持移民部的撤銷簽證決定。紐時指出，廣義來說喬科維奇既是輸在澳洲總理莫里森（Scott Morrison）政府刻意拿他開刀，把他形塑為拒打疫苗走後門的典型，也是敗在澳洲宛如至高無上的移民法律及防疫民怨。

墨爾本大學社會心理學教授巴斯蒂安（Brock Bastian）說：「這個節骨眼攸關社會規範及防疫落實能否取信於民，在這種文化及當前的澳洲下，突然破例感覺在政治和社會上都會付出巨大代價。」

合議庭審判長艾索普（James Allsop）16日宣判喬科維奇敗訴，說明法院既非論斷喬科維奇對錯，也不為移民部稱喬科維奇恐讓反疫苗者群起效尤的說法背書，法院只是確認移民部長撤銷簽證的決定有無逾越權限。

儘管莫里森對法院裁定表示歡迎，但一些法律學者認為這樣的結局，加上先前各級政府與機構間的反反覆覆，應會讓澳洲臉上無光。

雪梨大學國際法教授紹爾（Ben Saul）說：「事件暴露澳洲制度裡長期存在的功能不彰和不公現象：過於嚴格、繁瑣和不可預測的入境規定，又矛盾地給富人與名流特例（如澳網的醫療豁免）。」還說本案凸顯澳洲移民部長權限過大，大到基本上連法院都無法過問，以致經常不必要且苛刻地拘留外籍人士。

人權律師們指出，適逢澳洲今年大選且莫里森政府飽受近期疫情復燃之苦，澳洲移民部撤銷喬科維奇的理由，之後甚至可能變相成為打壓言論自由的工具。

律師史丹頓（Mike Stanton）就推文道：「僅因可能會讓人群起效尤就把某人驅逐出境，等於開一惡例，以後拿可能煽惑他人來打壓合法政治訴求就有了正當性。」

曾任聯合國大會主席的前塞爾維亞外長傑瑞米契（Vuk Jeremic）痛批澳洲政府對喬科維奇的做法簡直令人髮指，就是赤裸裸的政治迫害，「喬科維奇是無恥、民粹邊緣政策的犧牲品，完全是民調氛圍的算計」。

塞爾維亞男網名將喬科維奇6日抵達墨爾本時入境簽證遭註銷，尋求澳網衛冕及歷史性第21個大滿貫金盃橫生波折。外媒研判很可能是他靠拿到免打疫苗與隔離的醫療豁免參賽，引發飽受防疫限制之苦的民眾公憤，然後被莫里森政府借題發揮。

喬科維奇入境受阻被迫關入拘留飯店後，向法院興訟尋求救濟。法院10日判喬科維奇勝訴，要求行政部門發還他的護照等資料，也讓喬科維奇離開拘留飯店。但移民部長霍克14日傍晚依澳洲民法賦予的裁量權再次撤銷入境簽證，喬科維奇這次興訟吞敗。

「華盛頓郵報」在6日就引述接近澳網賽會的知情人士透露，喬科維奇正確地遵照澳洲的每一步簽證程序，醫療豁免審核時，身分訊息都有屏蔽，完全不會獲得獨厚。在他看來是喬科維奇取得醫療豁免、引發兩年來飽受嚴格防疫限制之苦的墨爾本及澳洲各地眾怒後，澳洲當局態度才出現大轉向。（譯者：陳亦偉）1110117