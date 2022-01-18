台灣女足印度征戰 全力防疫拚健康出賽

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（中央社記者林行健新德里18日專電）印度爆發第3波COVID-19疫情，目前正在當地的台灣女子足球代表隊採取「最小移動」策略，除了練球以外幾乎足不出戶，力保選手健康，以完整陣容征戰2022女子亞洲盃足球賽。

本屆女子亞洲盃足球賽將於1月20日至2月6日在印度商業大城孟買和100公里外的普恩（Pune）舉行，共有12支隊伍參賽，爭奪6張世界盃門票。

台灣隊13日抵達孟買，由於印度正因Omicron病毒株引爆第3波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全團搭機時身穿防護衣，並有隊醫隨行，抵達孟買下榻飯店之後，也一直採取「最小移動」策略，降低接觸風險。

中華民國足球協會副秘書長焦佳弘向中央社表示：「在最小移動策略之下，大家除了練球以外，幾乎都處於半隔離的狀態，只有練球或開會才會一起行動。」

焦佳弘說，由於巡視過餐廳動線，認為有群聚風險，因此球隊要求飯店把餐點送到房間。另外，為擔心選手不習慣當地飲食，全隊也帶了營養師，向餐廳建議口味和食材。

台灣隊一行38人，抵達印度後已做過2次核酸檢測（PCR），狀況良好，今晚還會進行第3次。

主辦單位號稱以「運動泡泡」模式舉辦這場賽事，但難以確定是否有執行的破口。據悉，某東南亞參賽隊伍最近幾乎有一半被驗出陽性反應，當天能否出賽已有疑問，因為大會規定，球隊要有至少13人是陰性才能出賽。

焦佳弘說：「現在不只要比場上的球技，也要比場下的防疫能力。」

另方面，台灣隊已經在孟買練過兩次球，選手們在場上練球都戴著口罩。

曾有旅日踢球經驗、目前司職前鋒的蘇育萱表示，大部分選手因在國內有集訓，彼此已經很熟悉，與旅外選手的磨合也很好，「來到這裏，只要適應這裏的環境，慢慢溝通，就會比較順利」。

她並說，因為多數時間關在房裏，只能做一些伸展以活絡身體，所以一到球場就會開啟嘰哩呱啦模式，找朋友聊天，看到朋友就特別開心。

球隊將於20日出戰第一場比賽，對手是亞洲傳統強隊中國。蘇育萱說，中國隊的攻擊力很強，因此台灣在戰術上會偏重防守。（編輯：陳惠珍）1110118