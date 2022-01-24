WSBL首名華裔球員宋佩欣 最快25日亮相

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）第17屆女子超級籃球聯賽（WSBL）首度開放華裔球員，台元紡織華裔球員宋佩欣成為第一人，中華民國籃球協會今天宣布，宋佩欣已取得工作簽證，最快明天出戰中華電信一役上陣。

WSBL今年度起開放華裔球員參賽，期盼未來可以引進更多海外華裔球員回台參賽，強化WSBL競爭實力，而台元報名首名華裔球員宋佩欣，身高176公分，定位為前鋒，出生於美國，雙親都是台灣人，且來自全美大學體育聯盟第1級別（NCAA Division 1）加州大學戴維斯分校（UC Davis）。

WSBL將於25日起在台北體育館展開第2循環賽事，籃協今天發布新聞稿宣布，宋佩欣已取得工作證，台元明天將與中華電信交手，宋佩欣明天有機會迎來在WSBL首秀。

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宋佩欣在上週WSBL比賽已隨隊在場邊觀戰，台元總教練邱啟益表示：「佩欣接下來會從板凳出發，期待她能展現美式強悍球風，讓整體賽事精彩度有更大提升。」

台元本季戰力大補強，除了華裔好手宋佩欣外，還找來旅外好手、台灣隊常客黃品蓁助陣，而本季加入的新秀林蝶更一舉扛起攻擊重任，連3場攻下全隊最高分，因此台元也被視為今年最有機會挑戰國泰霸主地位的球隊。（編輯：張雅淨）1110124