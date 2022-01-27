T1台啤英熊補強新洋將 人選是SBL蓋樂威

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣職籃T1台啤英熊開季至今以雙洋將應戰，在第3名洋將籃波受傷離台後，球團今天宣布，已網羅超級籃球聯賽（SBL）台啤洋將蓋樂威，有機會在30日客場比賽亮相。

台啤英熊開季前找來3名洋將士東（Diamond Stone）、籃波（Maciej Lampe）與米丘（Tony Mitchell）助陣，但籃波因小腿傷勢從未登錄上場，去年12月24日籃波與球團經討論與協調後，決定回到西班牙就醫治療。

僅剩2名洋將的台啤英熊今天發布新聞稿宣布，SBL台啤小洋將蓋樂威（Ramon Galloway）即日起加入台啤英熊，將於30日客場對戰高雄全家海神時進入登錄名單，期待與洋將士東打造「蓋士」連線。

SBL台啤洋將也將進行補強，新洋將預計2月抵達台灣，兩隊將一同朝著雙冠軍目標邁進。

現年30歲、188公分蓋樂威，生涯闖盪美國職籃NBA夏季聯賽3次後，征戰義大利、墨西哥等多國職業聯賽，並曾在多明尼加聯賽明星賽獲得MVP頭銜。

蓋樂威2021-22賽季加入SBL台啤後，截至23日，出賽12場，平均20.4分、4.2助攻、7.8籃板，以近似街頭籃球打法，遠投近切皆擅長的人來瘋球風著名，為台啤暫居SBL龍頭的一大功臣。

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談到加入台啤英熊，蓋樂威說，隨時都準備好上場，並為球隊拿下勝利，他也分享與台中葳格太陽前洋將基伊（Alonzo Gee）是好朋友，「我也在其他國家遇過新北中信特攻的厄力（Cleanthony Early），私下和隊友士東也非常聊得來，相信我能為球隊帶來正面的影響」。

台啤英熊總教練楊志豪表示，蓋樂威搭配主控蔣淯安，有助於提升團隊速度，在防守端也有一定的侵略性，很期待蓋樂威的表現。（編輯：張芷瑄）1110127