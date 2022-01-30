激戰5小時24分鐘 納達爾逆轉勝梅迪維夫澳網封王

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（中央社墨爾本30日綜合外電報導）西班牙「蠻牛」納達爾今天在澳網男單決賽，對上小他10歲的俄羅斯名將梅迪維夫，兩人大戰5小時24分鐘，最終納達爾以2比6、6比7（5比7）、6比4、6比4、7比5逆轉勝奪冠。

納達爾（Rafa Nadal）如今成為史上贏得最多大滿貫金盃的男子選手，超前塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）與瑞士特快車費德瑞（Roger Federer），率先拿下第21冠。這也是他第2次贏得澳洲公開賽冠軍，距離2009年的第一次已13年。

納達爾賽後表示：「我原本認為這可能會是我最後一次打澳網，但這場勝利給我足夠力量，讓我可能繼續打下去。我將試著盡全力明年再來一次。謝謝！」

喬科維奇因為拒打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，遭澳洲政府驅逐出境；費德瑞則因為受傷，也無法參與這屆澳網。

梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天首盤第5和第7局兩度破發納達爾，花了42分鐘先下一城。

第2盤兩人互破兩次發球局後打至搶七，過程中還發生一名抗議者舉著橫布條亂入場上，遭保安人員迅速拖離的插曲。最後兩人纏鬥84分鐘，由梅迪維夫拿下此盤。

第3盤納達爾在群眾奮力吶喊下，於第9局破發對手並搶回一盤。進入第4盤後，梅迪維夫愈來愈焦躁，遭納達爾兩度破發，結果又失一盤。

比賽進入決勝的第5盤後，納達爾在局數5比4時遭梅迪維夫破發，追成5比5平手，但他不甘示弱，隨即破了對手發球局，並保住自己發球局，終於奪下冠軍。

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35歲的納達爾經歷威脅職業生涯的腳傷，一直在調整自身打法，以彌補危及他非凡生涯的足部疾病「穆勒．魏斯氏症」（Muller-Weiss syndrome）；這一疾病相當罕見，是由發育不良的骨骼所致。

納達爾還曾確診COVID-19，但他仍締造了若干令人難以置信的表現，像是今年開季贏得10連勝，在澳網熱身賽、ATP250墨爾本公開賽奪冠，並且29度打進大滿貫賽事的決賽，其中澳網占6次。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110130