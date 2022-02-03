塞爾蒂克李察遜23分 率隊擊敗黃蜂笑納3連勝

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（中央社波士頓2日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在主場迎戰來犯的夏洛特黃蜂，替補上場的李察遜（Josh Richardson）12投8中，為塞爾蒂克攻下23分，帶領球隊以113比107分擊敗黃蜂。

這是塞爾蒂克的3連勝，也是過去6場比賽的第5場勝利，本季已有3場比賽勝率超過5成。黃蜂苦吞2連敗。

今晚是塞爾蒂克的得分之夜，有6名球員得分達到兩位數。史瑪特（Marcus Smart）攻下22分，塔特姆（Jayson Tatum）19分並繳出全隊最高的9次助攻，布朗（Jaylen Brown）貢獻15分。

塞爾蒂克在比賽還剩3分8秒時，仍以103比95分領先黃蜂，但卻在隨後兩隊投進的11分中讓黃蜂攻下9分，包括羅齊爾（Terry Rozier）關鍵的三分球，還有波爾（LaMelo Ball）的3罰皆中。

雖然黃蜂羅齊爾在比賽還剩1分2秒時再度砍進三分球追平比數，不過塞爾蒂克囊括隨後的6分，結束這場比賽。其中塞爾蒂克的威廉斯（Robert Williams III）阻攻黃蜂華盛頓（P.J. Washington）的三分球，威廉斯在最後4秒8的灌籃，讓塞爾蒂克穩穩的拿下這場勝利。

在黃蜂得分榜上，波爾攻下職涯新高的38分，他和華盛頓各為球隊投進4記三分球。羅齊爾也有23分的表現。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110203