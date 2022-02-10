體育署推動多元運動 營造校園友善運動環境

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體育署副署長洪志昌（中）10日在例行記者會上表示，新學期體育署將推動多元運動、共融參與，營造校園友善體育環境，讓對運動缺乏興趣的孩子也能感受運動樂趣。中央社記者龍柏安攝 111年2月10日

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（中央社記者龍柏安台北10日電）體育署副署長洪志昌今天表示，新學期體育署將推動多元運動、共融參與，盼營造校園友善體育環境，讓對運動缺乏興趣的孩子也能感受運動樂趣，進而達成規律運動習慣。

各級中、小學將於明天開學，體育署也在今天宣布，提出新型態的體育活動，從校內共融式體育課程為起點，接著擴大延伸至課間與社團活動的體育活動。

體育署學校體育組組長蔡忠益解釋，體育署推動的新型態校園體育活動，目的是擴大鼓勵身心障礙或體育弱勢學生族群，與一般生一起參與運動，也就是所謂的共融式運動。

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蔡忠益表示，包括樂樂棒球、大隊接力等等，都屬共融式運動範疇，他舉例，大隊接力若有班及派出腦麻或上肢受損的學生參賽，可以透過人數減免，或以碰觸代替傳接棒等方式共同參與，除能與同學一起同樂，也保留競賽本質。

體育署早在106年就開始推動共融式體育，目前全台已有8所學校成為標竿學校，體育署希望新學期開始後，有更多學校一起實施並推動，蔡忠益也說，體育署將會優先補助推動共融式運動的參與學校與體育活動。（編輯：屈享平）1110210