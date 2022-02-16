疫情影響台日賽延期 林岳平盼未來多辦交流比賽

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中華職棒與日本職棒今天共同宣布原定於3月初舉辦的台日交流賽延期，相關延期日程要待雙方討論而定，中職聯隊的總教練林岳平表示，希望以後這種比賽愈多愈好。

中職今天發布新聞稿表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，考量到球員健康安全，以及避免防疫措施對選手後續調整等影響因素，在與日本職棒聯盟密切協商討論後，決議原訂3月5日、3月6日在東京巨蛋所舉行的「2022台日經典賽」暫緩舉行。

原本中職聯隊由統一獅隊總教練林岳平領軍，聽到台日交流賽延賽的消息，他接受媒體訪問時表示，因為疫情很多選手都婉拒參賽，不過這段時間還是想辦法從可以參賽的選手中找出有機會贏得比賽的陣容。如今確定延賽，他說：「希望以後這種比賽當然愈多愈好，不管誰帶隊能有是最好。」

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林岳平因為在去年底第2度進行心臟手術，之前休養了一陣子，因此他指出，台日交流賽的相關事項都是聯盟後勤人員在聯繫，「是他們比較辛苦。」

中職發布新聞稿同時，日本媒體也同步報導，日本國家隊總教練栗山英樹表示，因為台日交流賽延賽，沒辦法讓球迷看到新生代的日本武士隊，感到非常可惜，不過會持續朝著下一屆世界棒球經典賽（WBC）為目標邁進，會往這個方向積極準備。（編輯：張芷瑄）1110216