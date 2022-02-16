更多編輯台推薦新聞：
年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

疫情影響台日賽延期 林岳平盼未來多辦交流比賽

2022/2/16 17:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北16日電）中華職棒與日本職棒今天共同宣布原定於3月初舉辦的台日交流賽延期，相關延期日程要待雙方討論而定，中職聯隊的總教練林岳平表示，希望以後這種比賽愈多愈好。

中職今天發布新聞稿表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，考量到球員健康安全，以及避免防疫措施對選手後續調整等影響因素，在與日本職棒聯盟密切協商討論後，決議原訂3月5日、3月6日在東京巨蛋所舉行的「2022台日經典賽」暫緩舉行。

原本中職聯隊由統一獅隊總教練林岳平領軍，聽到台日交流賽延賽的消息，他接受媒體訪問時表示，因為疫情很多選手都婉拒參賽，不過這段時間還是想辦法從可以參賽的選手中找出有機會贏得比賽的陣容。如今確定延賽，他說：「希望以後這種比賽當然愈多愈好，不管誰帶隊能有是最好。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林岳平因為在去年底第2度進行心臟手術，之前休養了一陣子，因此他指出，台日交流賽的相關事項都是聯盟後勤人員在聯繫，「是他們比較辛苦。」

中職發布新聞稿同時，日本媒體也同步報導，日本國家隊總教練栗山英樹表示，因為台日交流賽延賽，沒辦法讓球迷看到新生代的日本武士隊，感到非常可惜，不過會持續朝著下一屆世界棒球經典賽（WBC）為目標邁進，會往這個方向積極準備。（編輯：張芷瑄）1110216

延伸閱讀
台日交流賽可能延期 日職會長：一直和台灣連繫
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族