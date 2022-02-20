最後一次以球員身分開訓 潘武雄盼畫下完美句點

中職統一獅隊老將潘武雄（前）今年球員兼教練，20日開訓典禮是最後一次以球員身分上台，他表示，希望今年能用總冠軍畫下球員生涯完美句點。中央社記者張新偉攝 111年2月20日

（中央社記者楊啟芳台南20日電）中職統一獅老將潘武雄今年球員兼教練，今天開訓典禮是最後一次以球員身分上台，他表示，希望今年能用總冠軍畫下球員生涯完美句點，他也坦言，教練身分目前還在適應。

40歲的潘武雄今年是最後一年擔任球員，同時要兼任一軍助理打擊教練，獅隊今天舉行開訓典禮，潘武雄表示，「一開始我有問球隊，我上台時要站教練那邊還是站野手那邊，他們是說還是站野手好了，反正最後一年了，再讓我站一次」。

潘武雄笑說，以往年度目標都會以開玩笑的心情來寫，不過因為今年是最後一次，認真地寫下「完美」當作年度目標。潘武雄說明：「因為要畫下句點了，如果再拿下總冠軍的話，就是一個完美的Ending」；被問到是否還有遺憾，他則說：「沒什麼遺憾了，棒球讓我很快樂」。

首度以球員兼任教練的身分參與春訓，潘武雄坦言還在適應中，心情也跟以往很不一樣，「球員練習我要去看，我也要自己練習，有些節奏還抓得不太好」。之前球團跟潘武雄說，要跟在打擊教練卡麥隆身邊學習，不過因為卡麥隆還沒到台灣，現在主要是跟陳連宏、劉育辰一起討論要怎麼幫助球員。

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要擔任指導選手的角色，潘武雄指出，思考方式跟單純當選手時完全不同，當選手時只要顧自己的打擊動作，知道哪裡不好可以馬上修正回來，「可是轉換成教練後，那麼多人、有那麼多的動作，要有很多套東西去跟他們講」。潘武雄指出，現在主要都是左打的學弟會去請教他問題。

目前兼顧教練身分，潘武雄在練習、教導選手之餘，還要跟教練團一起開會，他笑說，春訓第一天時還不知道要不要進去和教練團開會，當天下午才知道自己也要一起開會。（編輯：陳仁華）1110220