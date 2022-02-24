HBL總決賽3/12點燃戰火 2/26開放索票

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）110學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）總決賽3月12日、13日將在台北小巨蛋開打，主辦單位今天宣布，2月26日起開放索票，索、取票採實名制登記，入場則須出示身分證及小黃卡。

110學年度高中籃球甲級聯賽總決賽將於3月12日上午10時點燃戰火，首戰將由女子組北一女中和永仁高中領銜，中午12時由男子組光復高中與衛冕軍泰山高中接力登場，下午4時再由女子組衛冕軍淡水商工出戰陽明高中，晚間6時由男子組南山高中與能仁家商交手，勝隊將晉級隔日冠軍戰，輸球的球隊則在季軍戰碰頭。

主辦單位今天發布新聞稿公布總決賽索票訊息，總決賽索、取票共分4場次，為讓更多球迷能進場觀戰，每場次每人至多索取2張門票。

其中，總決賽首日（3月12日）一般票券將於2月26日上午9時至3月11日晚間10時，於全國7-ELEVEN門市ibon機台及ibon網站同步開放索、取票；總決賽第2天（3月13日）一般票券將於2月27日上午9時至3月11日晚間10時開放索、取票。

為杜絕黃牛，主辦單位表示，索、取票採實名制登記，索、取票時須備妥持票者本人姓名及身分證字號（每張票券分別填上入場者的姓名及身分證字號），索票後需於規定時程內進行取票，否則視同放棄。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，主辦單位指出，民眾進場時須攜帶身分證或事先申請台北通APP以利工作人員查驗，持票者須持本人身分證件，若持票者無法提出票券上相同身分證明，則不得入場。

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此外，民眾還須主動出示接種紀錄卡（小黃卡）、健保快易通APP或數位疫苗證明（須施打2劑COVID-19疫苗，第2劑疫苗須接種滿14天），出示健保卡施打標籤不適用於此次進場規範；未施打疫苗者及施打1劑者，進場觀賽時請出示3天內抗原快篩（不得使用居家快篩）或PCR檢測陰性證明。

因應目前國內孩童無法施打疫苗，主辦單位表示，12歲（含）以下孩童進場時，須出示健保卡查驗年齡，6至12歲（含）孩童若需進場觀賽請出示3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，5歲（含）以下兒童須由家長陪同進場並由家長填寫孩童健康聲明書。（編輯：張雅淨）1110224