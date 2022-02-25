林子峻轟滿貫砲建功 高中木棒聯賽大溪搶勝晉級

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽程25日持續進行，桃園市大溪高中（圖）與高雄市高苑工商爭搶晉級資格，最後由大溪提前7局以10比1獲勝，前進第4階段。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年2月25日

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）高中木棒聯賽今天繼續進行第3階段賽事，賽前D組同是1勝的大溪高中與高苑工商交手爭晉級資格，大溪在林子峻轟滿貫砲建功下，提前7局以10比1獲勝，拿下2勝晉級。

此戰在舊正棒球場進行，大溪開賽就靠著黃聖凱敲二壘安打帶起攻勢，隨後利用失誤回來得分；5局上大溪的張家豪選到保送，黃聖凱跑出內野安打推進，高苑雖然換投，不過再被吳誌珈敲出安打攻下1分，接著汪家毅獲得保送，第4棒林子峻扛出左外野滿貫砲，大溪單局灌進5分拉開差距。

7局上1出局後，大溪的黃聖凱敲出安打，接著高苑游擊手發生失誤，汪家毅、林子峻、簡瑋興也都敲出安打，再吃下4分大局，終場大溪就以10比1獲勝，拿下2勝確定晉級第4階段。

大溪第4棒林子峻單場4打數敲出2支安打，包括一發全壘打，包辦5分打點。大溪總教練鄭錦繁表示，這是林子峻的高中首轟，來得有點晚，「對他打擊有期待，他身材雖然有點胖，不過腳程不慢，守備能力也不錯。」

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大溪先發投手葉一竤用102球先發投6.1局，僅失1分拿下勝投，他表示，投到第5局抽筋，因此有點狀況，「教練喊暫停時，我說還可以，想要拿勝投，對高苑平常心去投，很開心終於突破。」

台灣體大棒球場的C組2場賽事都以扣倒收場，平鎮高中在3局上灌進7分奠定勝基，以10比1擊敗同縣市的壽山高中；穀保家商則是有林華偉、劉家翔、邱緯綸3任投手壓陣，以10比1提前7局輕取美和高中。（編輯：張芷瑄）1110225