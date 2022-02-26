蓋樂威延長賽接管戰局 英熊後來居上擊退海神

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（中央社記者龍柏安台北26日電）T1台灣啤酒英熊今天靠著本土一哥蔣淯安與洋將蓋樂威各自轟下33分，其中蓋樂威在延長賽接管戰局獨拿11分，終場131比125擊退來犯的聯盟龍頭高雄全家海神。

台灣運彩xT1聯盟今天由台灣啤酒英熊，在主場天母體育館迎戰聯盟龍頭高雄全家海神，這也是本季雙方第4度交鋒，海神浪費第3節最多10分領先，在正規賽最後10.7秒讓英熊射手李啟瑋中距離命中追平比分，戰局也被拖進延長賽。

台啤主控蔣淯安昨攻下聯盟本土球員最高的43分，今天他延續火燙手感，正規賽就攻下30分，全場33分、12助攻，也是他連續2場比賽繳出30分、10助攻以上的成績單。

即便蔣淯安狀況正夯，沒想到延長賽英熊洋將蓋樂威（Ramon Galloway）跳了出來，團隊拿下18分當中，他就獨拿11分，是台啤得以逆轉勝的功臣之一。

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海神控衛布銳克曼（Jason Brickman）繳出全隊最高的25分，另有16助攻、8籃板與6抄截全方位成績單，且單場16助攻也改寫由他所保持的12次聯盟單場最多助攻紀錄。

可惜布銳克曼在正規賽最後一波進攻切入拋投失手，籃下立陶宛籍大中鋒庫薩斯（Mindaugas Kupsas）補籃也錯失機會，海神浪費兩次寶貴「關門」機會，進入延長賽後氣勢也倒向英熊，2連勝被迫止步；贏球的英熊戰績以10勝6負，追平排名第2的新北中信特攻。（編輯：方沛清）1110226

T1聯盟台灣啤酒英熊隊26日在天母體育館與高雄全家海神隊交手，英熊蔣淯安（持球者）全場拿下33分5籃板，送出12次助攻，幫助球隊以131比125奪勝。中央社記者張新偉攝 111年2月26日

台灣職籃T1 League例行賽火熱進行中，台灣啤酒英熊隊26日在天母體育館與高雄全家海神隊交手，台啤洋將蓋樂威（Ramon Galloway）（持球者）投籃搶分。中央社記者張新偉攝 111年2月26日

台灣職籃T1 League例行賽持續展開，26日在天母體育館由台灣啤酒英熊隊與高雄全家海神隊交手，台啤英熊蔣淯安（白衣者）強攻對手禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年2月26日

台灣職籃聯盟T1 League例行賽持續展開，台灣啤酒英熊隊（白衣）26日在天母體育館與高雄全家海神隊（藍衣）鏖戰到延長賽，最終由台啤英熊以131比125拿下勝利。中央社記者張新偉攝 111年2月26日